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ECONOMIA

Trump descarta reduzir tarifas e volta a dizer que vai trabalhar com democratas

Escrito por Letícia Araújo*, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que não pretende reduzir as tarifas comerciais impostas pelo governo após a derrota do seu partido nas eleições de meio de mandato, em entrevista por telefone ao jornalista Eamon Javers, da CNBC.

Trump afirmou que a retirada dos impostos poderia interromper investimentos industriais em andamento no país: "se eu retirasse as tarifas, temos 3 mil fábricas em construção neste momento. Todas elas parariam de ser construídas, certo?".

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Com um tom "conciliatório", segundo Javers, Trump disse acreditar que pode trabalhar com os democratas em "muito mais questões do que as pessoas imaginam", incluindo em propostas financeiras que beneficiariam os dois lados.

"Não posso trabalhar com eles em uma fronteira aberta. Não posso trabalhar com eles em questões como homens jogando em esportes femininos, mas posso trabalhar com eles em muitas ideias financeiras que seriam mutuamente benéficas", disse Trump.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/DEMOCRATAS
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