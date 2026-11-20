Escrito por André Marinho e Maria Clara Polcan, especial para a Broadcast (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que a Nvidia deveria restituir Jensen Huang ao cargo de CEO. Huang deixou a liderança da fabricantes americana de chips após a revelação de relacionamentos extraconjugais, incluindo uma suposta espiã da China.

"Huang tomou decisões erradas, mas é uma pessoa brilhante", disse Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca, antes de reforçar a importância da Nvidia para o país. Segundo ele, Huang deveria pedir desculpas e voltar à companhia. "Adoraria ver Huang de volta à Nvidia",disse.