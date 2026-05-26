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Trump defende supervisão exclusiva da CFTC sobre mercados de previsão

Escrito por atricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 21:52:00 Editado em 27.05.2026, 02:14:35
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O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que manutenção da autoridade exclusiva da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre os mercados de previsão para que eles prosperem. A CFTC é a agência independente do governo americano responsável por regular e supervisionar os mercados de derivativos.

"Sob minha liderança, estamos estabelecendo 'regras do jogo' que são o padrão-ouro para os Estados. Não podemos ter ESCÓRIA como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz e JB Pritzker definindo as regras!", disse Trump em publicação na Truth Social nesta terça-feira, referindo-se a críticos de mercados de previsões não regulamentados.

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"Outros países estão atrás dessa nova forma de mercado financeiro, e queremos continuar no topo. Da mesma forma, e ainda mais importante, enquanto atualmente somos a capital mundial das criptos (Bitcoin etc.), outros países estão tentando diligentemente nos substituir nessa posição, mas não vamos deixar isso acontecer", afirmou Trump.

"É uma grande indústria, e precisamos protegê-la", completou o mandatário americano, elogiando o trabalho de Mike Selig, presidente da CFTC.

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