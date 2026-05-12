Trump defende política tarifária, apesar de menor eficiência por revés da Suprema Corte

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que mantém sua política tarifária, apesar do revés na Suprema Corte norte-americana que considerou como ilegais as alíquotas impostas pelo chefe da Casa Branca em abril do ano passado, ao participar do podcast Sid & Friends in The Morning, nesta terça-feira, 12. "Tínhamos uma política tarifária, mas eu consigo implementar as tarifas de novo, só que de uma forma diferente, que não é tão eficiente. Então, acabo cobrando mais, mas não é tão eficiente. Nós seguimos com as tarifas, só precisamos fazer de uma maneira mais complexa", detalhou, ao classificar a decisão da Suprema Corte como "muito surpreendente" e "dolorosa".

Em relação à política interna norte-americana, Trump sugeriu a necessidade de identificação do eleitor para garantir que o votante é cidadão dos Estados Unidos e destacou que a recusa do Partido Democrata sobre isso é pela defesa do grupo opositor ao republicano de "alguns mecanismos de controle no voto por correio que é totalmente corrupto".

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"Então, se você é militar, pode votar por correio se estiver doente, etc. Temos exceções, mas queremos que o voto por correio seja eliminado, se possível", disse ele.

Dentre outros temas, o presidente norte-americano citou "a ótima relação" com a Venezuela, atualmente.