Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump declara mais de US$ 1 bilhão em renda com negócios ligados a criptomoedas

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 21:58:00 Editado em 30.06.2026, 22:08:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que obteve rendimentos de mais de US$ 1 bilhão com vendas de tokens e outros negócios ligados a criptomoedas.

Em declaração anual de bens referente a 2025, divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Escritório de Ética Governamental americano, Trump listou o recebimento de mais de US$ 500 milhões com vendas de tokens pela World Liberty Financial, empresa de criptomoedas fundada por ele e seus filhos. As vendas foram distribuídas em vários negócios, com as maiores cifras citadas gerando US$ 236,2 milhões e US$ 150,6 milhões em rendimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O documento de 927 páginas ainda listou recebíveis como o de uma participação como palestrante do evento WHIP Fundraising Naples FL, em 2022. Trump recebeu US$ 200.000 pelo evento, citou o documento.

Entre as empresas que pagaram dividendos para o presidente está a Pilgrims Pride, controlada pela brasileira JBS. O valor do rendimento recebido ficou entre US$ 201 - US$ 1.000, segundo o documento.

Entre as inúmeras compras de ações feitas pelo presidente em 2025 apareceram as de empresas como Apple, Tesla, Alphabet, Broadcom, Nvidia e Amazon.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BENS criptomoedas declaração EUA TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV