Trump dará posse a Kevin Warsh como novo presidente do Fed nesta sexta-feira, 22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dará posse nesta sexta-feira, 22, a Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve (Fed), segundo informações da imprensa americana citando uma autoridade da Casa Branca. A cerimônia ocorrerá na Casa Branca e marcará oficialmente a transição no comando da autoridade monetária dos EUA.

Warsh substituirá Jerome Powell, cujo mandato terminou na última sexta-feira, dia 15. Desde então, Powell permanece à frente do Fed em caráter temporário, após ser nomeado presidente pro tempore pelo conselho da instituição até a posse do sucessor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confirmação de Warsh pelo Senado americano ocorreu na quarta-feira passada, dia 13, em votação marcada por forte divisão partidária. Advogado e financista de 56 anos, ele foi escolhido por Trump para liderar o Fed em um momento de pressão da Casa Branca por cortes de juros, apesar das dificuldades impostas por uma inflação ainda resistente.

Na sexta-feira, o Fed informou que Powell permaneceria temporariamente no comando "até que Warsh tome posse como o novo presidente". Na ocasião, a diretora Michelle Bowman e o dirigente Stephen Miran defenderam que a solução interina tivesse prazo limitado, diante da "situação singular" em que o mandato do antigo presidente terminou antes da posse do sucessor já aprovado pelo Senado.