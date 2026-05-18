TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Trump dará posse a Kevin Warsh como novo presidente do Fed nesta sexta-feira, 22

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 14:42:00 Editado em 18.05.2026, 14:55:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dará posse nesta sexta-feira, 22, a Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve (Fed), segundo informações da imprensa americana citando uma autoridade da Casa Branca. A cerimônia ocorrerá na Casa Branca e marcará oficialmente a transição no comando da autoridade monetária dos EUA.

Warsh substituirá Jerome Powell, cujo mandato terminou na última sexta-feira, dia 15. Desde então, Powell permanece à frente do Fed em caráter temporário, após ser nomeado presidente pro tempore pelo conselho da instituição até a posse do sucessor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confirmação de Warsh pelo Senado americano ocorreu na quarta-feira passada, dia 13, em votação marcada por forte divisão partidária. Advogado e financista de 56 anos, ele foi escolhido por Trump para liderar o Fed em um momento de pressão da Casa Branca por cortes de juros, apesar das dificuldades impostas por uma inflação ainda resistente.

Na sexta-feira, o Fed informou que Powell permaneceria temporariamente no comando "até que Warsh tome posse como o novo presidente". Na ocasião, a diretora Michelle Bowman e o dirigente Stephen Miran defenderam que a solução interina tivesse prazo limitado, diante da "situação singular" em que o mandato do antigo presidente terminou antes da posse do sucessor já aprovado pelo Senado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA Fed Kevin Warsh POSSE presidência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV