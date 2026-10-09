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ECONOMIA

Trump cria comitê para investigar Lisa Cook e avaliar sua demissão do BC dos EUA

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou um comitê para investigar acusações de que a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook prestou declarações falsas em documentos de financiamento imobiliário. A medida, determinada em memorando datado de quarta-feira, 7, representa uma nova tentativa do republicano de afastá-la do banco central norte-americano.

O grupo deverá avaliar se há justa causa para destituir Cook e encaminhar uma recomendação à Casa Branca.

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A investigação será conduzida pelo assessor presidencial de política econômica, pelo presidente da Comissão de Igualdade de Oportunidades no Emprego e pelo diretor do Escritório de Ética Governamental, com possibilidade de consultar o Departamento de Justiça.

Trump determinou que Cook compareça a uma audiência na Casa Branca em 5 de novembro, com duração máxima de quatro horas. A sessão será fechada ao público, mas terá transcrição. A dirigente poderá apresentar provas, depoimentos escritos e argumentos em sua defesa, além de uma manifestação final até 10 de novembro.

"Como presidente, é meu dever garantir que as leis sejam fielmente executadas, inclusive demitindo subordinados em quem não se pode confiar para dizer a verdade e cumprir a lei", afirmou Trump no documento.

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A iniciativa ocorre após decisão da Suprema Corte, em junho, que permitiu a Cook permanecer no cargo depois de Trump tentar demiti-la no ano passado. O tribunal deixou aberta a possibilidade de uma nova tentativa, desde que ela tivesse oportunidade de responder às acusações.

Cook nega irregularidades e não foi acusada criminalmente. A ofensiva amplia a pressão política sobre o Fed, em meio às cobranças de Trump por juros menores.

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EUA/FED/LISA COOK/TRUMP/COMITÊ/INVESTIGAÇÃO
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