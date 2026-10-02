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Trump: Coreia do Sul investirá US$ 8,4 bi para ampliar produção de petróleo e gás nos EUA

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 2, a destinação de um investimento de US$ 8,4 bilhões ligado ao acordo com a Coreia do Sul para um projeto de recuperação avançada de petróleo nos EUA.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou estar "entusiasmado" com o fato de o acordo com Seul estar "ficando ainda melhor". "US$ 8,4 bilhões para um projeto de recuperação avançada de petróleo", escreveu o republicano.

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Segundo ele, a iniciativa deverá ampliar a produção americana de petróleo e gás. "Produzir mais petróleo e gás significa domínio energético americano e segurança energética no mundo para o futuro", acrescentou.

O anúncio ocorre após Trump apresentar, na quarta-feira, outros investimentos sul-coreanos no setor energético dos EUA, dentro de compromissos assumidos no acordo comercial firmado com Seul em 2025.

Os planos envolvem cerca de US$ 200 bilhões em projetos de energia, incluindo oito novos reatores nucleares, uma usina a gás natural no Texas e cerca de US$ 54 bilhões para um projeto de exportação de gás natural no Alasca.

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Trump tem associado os investimentos à redução das tarifas norte-americanas aplicadas a produtos sul-coreanos.

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EUA/TRUMP/COREIA DO SUL/INVESTIMENTOS/PETRÓLEO/PRODUÇÃO
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