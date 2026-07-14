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Trump comemora CPI de junho e diz que inflação continuará a cair nos EUA mesmo com guerra

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 14:29:00 Editado em 14.07.2026, 14:36:30
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O presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou os números do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) e demonstrou confiança de que os preços continuarão a cair no país mesmo com a guerra em andamento contra o Irã. "Estamos colocando a inflação para dormir", disse nesta terça-feira, 14, ao ser perguntado por repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

O republicano voltou a acusar o seu antecessor, o democrata Joe Biden, pelo salto da inflação nos EUA nos últimos anos e afirmou que trabalha para controlar os preços desde que assumiu a Casa Branca.

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"Relatório do CPI foi ótimo. Lembrem-se disso nas eleições de meio de mandato. Ninguém poderia fazer isso, ninguém poderia fazer melhor que eu, e ainda vamos baixar os preços muito mais", disse.

O presidente americano reiterou que "mais indústrias estão sendo construídas nos EUA" e no "ritmo mais rápido da história", graças principalmente aos investimentos em inteligência artificial (IA).

Trump também comentou brevemente sobre o discurso à nação que fará na quinta-feira, às 22h (de Brasília), confirmando que pretende falar sobre o sistema eleitoral americano. "Sem eleições justas, não temos um país", afirmou.

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