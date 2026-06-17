Trump cita preocupação de 'catástrofe econômica' por continuidade da guerra contra Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 17, que não gostaria de ver uma "catástrofe econômica" acontecer por conta de um conflito prolongado contra o Irã. Na ocasião, ele apontou a sensibilidade dos mercados acionários ao noticiário geopolítico.

"Os mercados acionários caíam muito toda vez que a gente dizia que não conseguiria alcançar algo acordo, mas subiam quando falávamos coisas positivas", disse. "Agora, os preços do petróleo estão caindo como nunca", acrescentou presidente dos EUA.

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Trump reiterou que o acordo entre Washington e Teerã foi alcançado no domingo, mas mencionou que, se isso não tivesse acontecido, os americanos poderiam continuar os ataques "por semanas, meses ou anos".

Para ele, a questão mais relevante é a reabertura do Estreito de Ormuz e o fato de o Irã não poder desenvolver ou comprar armas nucleares. "Acho que o Irã irá se comportar de uma maneira muito diferente agora. Nós discutimos detalhes do acordo com os iranianos com os nossos aliados", pontuou.

Em relação ao compromisso de Israel com o pacto, Trump mencionou uma "divergência" com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre o Líbano.