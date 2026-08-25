Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump chama Carney de fraco e mentiroso e diz que não interferiria no uso do francês no Canadá

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, de "fraco e ineficaz" e o acusou de mentir ao afirmar que Washington poderia interferir no uso do francês por canadenses. Em publicação na rede Truth Social nesta terça-feira, 25, Trump disse que "nunca interferiria" e que "nunca sequer pensou em fazer algo tão estúpido", classificando a declaração como uma "mentira" inventada por Carney para tentar recuperar apoio político em Quebec. "Eu amo os franco-canadenses", escreveu Trump.

A publicação ocorre em meio ao aumento de atritos comerciais entre EUA e Canadá e reforça o tom pessoal adotado por Trump ao comentar temas ligados à relação com o país vizinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em outra postagem, Trump disse ter orientado o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a "reduzir substancialmente" os exercícios militares conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul.

Ele citou sua "boa relação" com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que as manobras são caras e que transmitem um sinal "hostil" e acrescentou que, recentemente, perguntou ao presidente sul-coreano se Seul teria interesse em participar de um esforço de desnuclearização do Irã, mas ouviu como resposta: "Não, obrigado."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/ATAQUES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV