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Trump: cerca de US$ 50 bilhões em produtos do Canadá não terão mais acesso ao mercado dos EUA

Escrito por Laís Adriana e Matheus Andrade, especial para (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 8, que cerca de US$ 50 bilhões em produtos canadenses não terão mais acesso ao mercado americano, medida que disse ocorrer em razão do bloqueio aos produtos agrícolas do país no vizinho.

Em postagem na rede social Truth Social, o republicano indicou que Canadá vem explorando os Estados Unidos há anos, mas o que "muitos não percebem é que o governo canadense - incluindo as províncias do país - proibiu pequenas empresas e companhias americanas de vender para seus mercados de compras governamentais".

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Segundo ele, as medidas terão efeito a menos que o Canadá restabeleça a reciprocidade plena e justa para os agricultores e empresas americanos.

"Todos sabem que o Canadá não permite que nossos excelentes produtores de laticínios vendam para o mercado canadense, e que a única razão pela qual o Canadá fabrica automóveis são acordos comerciais desastrosos firmados no passado, durante as gestões de outros presidentes", afirmou.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/PRODUTOS
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