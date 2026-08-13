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Trump celebra 'grande vitória' em Tribunal de Comércio sobre isenções a 'de minimis'

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo norte-americano obteve uma grande vitória no Tribunal de Comércio Internacional relativa às isenções sobre as chamadas "de minimis" - regime que permitia que remessas de até US$ 800 chegassem aos EUA sem pagamento de tarifas.

"O Tribunal decidiu que o Presidente tinha autoridade legal para revogar esse suposto 'privilégio'", escreveu Trump na Truth Social. "A América está agora mais segura, nossos trabalhadores estão mais bem protegidos e bilhões em receitas tarifárias - que antes escapavam por essa brecha - podem, em vez disso, ajudar a financiar nossas grandiosas Forças Armadas, o alívio fiscal, a isenção de impostos sobre gorjetas e a isenção de impostos sobre a Previdência Social", afirmou.

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Trump citou que, somente em 2024, o regime "de minimis" custou aos Estados Unidos cerca de US$ 10,8 bilhões em receitas tarifárias que deixaram de ser arrecadadas, salientando que uma parcela impressionante das apreensões de entorpecentes e produtos falsificados ocorreu por meio desse canal.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/DE MINIMIS/TRIBUNAL INTERNACIONAL
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