Trump anuncia investimento sul-coreano em energia dos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira investimentos da Coreia do Sul no setor energético dos EUA e afirmou que Seul "pagou" para obter a redução das tarifas impostas pelo governo americano sobre seus produtos.
"A usina a gás natural no Texas estará entre as maiores já construídas. Os oito novos reatores nucleares consolidarão nossa posição como líder mundial em energia nuclear. E, ao construir o gasoduto no Alasca, entregaremos quase 4 bilhões de pés cúbicos de gás natural liquefeito por dia", disse Trump no Salão Oval, citando os projetos que estão no planejamento.
Trump afirmou ainda que conversou "longamente" com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre o incidente de segurança envolvendo o avião da FlyDubai. Segundo o presidente americano, Netanyahu disse que o piloto envolvido "talvez fosse um terrorista", embora Trump tenha ressaltado que a informação ainda não foi confirmada.
Sobre inteligência artificial (IA), ele frisou que as grandes empresas do setor nos EUA concordaram em aceitar auditorias externas.
Também presente na coletiva, o secretário de Energia americano, Chris Wright, afirmou que receberá atualizações da Europa sobre novos suprimentos de diesel.