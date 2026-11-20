As empresas de tecnologia dos Estados Unidos estarão sujeitas a "um imposto enorme" se construírem centros de dados de inteligência artificial em outros países, afirmou nesta sexta-feira, 20, o presidente Donald Trump. Ele não deu detalhes e disse que ainda não havia informado seus próprios funcionários sobre a medida.

O presidente republicano exortou os americanos a acolherem a construção de centros de dados em suas comunidades e a obterem concessões dos desenvolvedores, repetindo um argumento que apresentou antes das eleições de meio de mandato. "Vocês devem tirar proveito dos centros de dados", disse Trump em uma entrevista à imprensa na Casa Branca. "Façam com que eles paguem a vocês, façam com que paguem à sua comunidade, mas não os impeçam de operar."

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O Senado, liderado pelos republicanos, aprovou na quinta-feira, 19, uma legislação bipartidária que visa acelerar as análises de licenciamento para a construção de usinas de energia, linhas de transmissão e outras infraestruturas energéticas, à medida que os legisladores buscam aumentar o abastecimento energético do país para atender à crescente demanda e reduzir os preços da eletricidade.

As mudanças abrangentes da legislação reduziriam o prazo para o início de grandes projetos de energia e garantiriam que os data centers paguem pela energia que consomem. A indignação em relação aos data centers e ao aumento dos preços da eletricidade ajudou a dar início a uma onda de democratas que se comprometeram a reprimir esses gigantes devoradores de energia. Espera-se que se siga um ambiente regulatório mais rigoroso para os gigantes da IA e os desenvolvedores de data centers, mesmo que Trump - talvez o maior defensor do setor - adie qualquer ação repressiva federal.

Apesar do apoio de Trump, os data centers que alimentam o boom da inteligência artificial tornaram-se politicamente tóxicos. O setor de tecnologia afirma ter entendido a mensagem. Além de ampliar os incentivos financeiros, representantes do Google e da Meta disseram, em entrevistas à AP, que estão tentando combater a desconfiança por meio de maior transparência com as comunidades onde pretendem construir.

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As empresas também estão assumindo compromissos para reduzir seu impacto sobre o meio ambiente e oferecendo garantias de que os data centers elevarão o valor dos imóveis locais - tudo isso enquanto afirmam que a IA é uma força positiva para a economia americana, apesar dos céticos. Com as comunidades anfitriãs em todo o território dos EUA se voltando contra seus gigantescos data centers, os gigantes da tecnologia americana prometem receber menos recursos dos contribuintes, manter menos segredos ou injetar mais dinheiro nas comunidades dispostas a permitir a instalação desses centros de servidores.

O governo Trump divulgou na segunda-feira novas regras para restringir o acesso remoto a chips e servidores avançados dos EUA, marcando o mais recente passo para limitar a capacidade da China de usar chips americanos para treinar seus melhores modelos de inteligência artificial.

A medida atualiza as restrições às exportações de chips avançados para data centers de IA instalados no exterior, o que deve dificultar o acesso de empresas chinesas a tais componentes. As novas regras afetam o envio dos semicondutores para vários países, entre os quais o Brasil.