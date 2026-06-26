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ECONOMIA

Trump ameaça países europeus de sobretaxa caso tributem serviços digitais de companhias dos EUA

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 14:09:00 Editado em 26.06.2026, 14:17:50
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 100% em retaliação a eventuais decisões de países europeus de tributarem serviços digitais de empresas americanas.

"Qualquer país que impor tal imposto será imediatamente alvo de uma TARIFA de 100% sobre quaisquer e todos os bens enviados aos Estados Unidos da América", disse o presidente americano na Truth Social nesta sexta-feira, 26.

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"Essa TARIFA se sobreporá a acordos comerciais feitos com o país, estejam eles implementados, assinados ou não. Além disso, a TARIFA de 100% será imposta imediatamente, caso prossigam", completou.

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EUA/EUROPA/TRUMP/TARIFAS
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