Trump ameaça elevar tarifas sobre veículos, autopeças e aço do Canadá a 50% a partir de 2027

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 24, que pretende elevar para 50% as tarifas sobre carros, caminhões, autopeças e aço importados do Canadá a partir de 1º de janeiro de 2027.

Em publicação na Truth Social, Trump acusou o Canadá de "explorar" os EUA há anos e de impor tarifas "ridiculamente altas" sobre agricultores e produtos agrícolas norte-americanos, o que, segundo ele, teria contribuído para um déficit comercial de US$ 60 bilhões entre os dois países. "Não sustentável, e não mais", escreveu.

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O presidente dos Estados Unidos também disse que não haverá tarifas para empresas que produzirem nos EUA. "Construam nos EUA e não há tarifas", afirmou.

No texto, Trump acrescentou que o Canadá "não será mais tratado como um Estado" e classificou o país como um dos piores do mundo para negociar.

As declarações de Trump vieram após os EUA aplicarem tarifas de 50% a cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses no fim de semana, na esteira do fracasso de negociações entre os países vizinhos.