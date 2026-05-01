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ECONOMIA

Trump ameaça elevar tarifas sobre carros e caminhões da UE para 25% na próxima semana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 13:39:00 Editado em 01.05.2026, 13:48:05
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Por Laís Adriana e Sergio Caldas

São Paulo, 01/05/2026 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira elevar, na próxima semana, as tarifas sobre importações de carros e caminhões da União Europeia para 25%, com o argumento de que o bloco não está cumprindo integralmente o atual acordo comercial.

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Em postagem na Truth Social, Trump disse, porém, que "não haverá tarifa" se a UE passar a produzir os veículos nos EUA.

Ainda na publicação, Trump afirmou que muitas fábricas de automóveis e caminhões estão sendo construídas nos EUA, "com investimentos de mais de 100 bilhões de dólares - um RECORDE na história" da indústria do setor.

Contatos: lais.almeida@estadao.com e sergio.caldas@estadao.com

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