Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump ameaça cortar comércio com países deficitários, se Fed não reduzir juros após payroll

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em novo episódio de pressão sobre o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira, 4, interromper o comércio com países com os quais os EUA mantêm déficit caso as taxas de juros não sejam reduzidas. "Diminuam a taxa ou eu paro de negociar com os países com os quais temos déficit", escreveu em publicação na Truth Social.

Trump intensificou a pressão sobre o banco central dos EUA por juros mais baixos após a divulgação do payroll de agosto, que mostrou criação de 162 mil empregos, acima do teto das expectativas de analistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente dos EUA classificou o resultado como "ótimo" e disse que superou as estimativas "por duas ou três vezes".

Segundo Trump, a força da economia norte-americana deveria permitir custos de financiamento menores. "Um país forte significa uma taxa de juros mais baixa - é um crédito melhor", afirmou.

Ele voltou a defender que os EUA deveriam ter "a menor taxa de qualquer país do mundo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O republicano também relacionou sua pressão monetária à política comercial. Segundo ele, países que acumulam grandes superávits com os EUA dependem da disposição de Washington de manter essas relações e poderiam perder esse status caso o comércio fosse interrompido. Trump disse ainda que essa estratégia seria "melhor do que tarifas".

As declarações ocorrem enquanto o mercado eleva apostas em alta de juros pelo Fed neste mês após o payroll, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group. Trump pediu ainda que o conselho do Fed e seu presidente, Kevin Warsh, "sejam patriotas" e "inteligentes" e afirmou que juros elevados colocam os EUA em "desvantagem muito injusta".

Também nesta sexta, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que os argumentos para o Federal Reserve manter as taxas de juros na reunião de setembro estão "bem fortes" após o payroll de agosto mostrar criação de empregos muito acima do esperado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista à CNBC, Hassett classificou os números do relatório como "estrondosos" e disse que vieram "muito, muito melhores do que o esperado".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/JUROS/TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV