Tributos pagos por cias abertas cresceram quase o dobro da riqueza gerada por elas em 2025

Em 2025, companhias abertas brasileiras analisadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) pagaram cerca de 5,6% mais tributos do que no ano anterior. A riqueza gerada por essas empresas, por outro lado, cresceu apenas 2,9% no período, de acordo com a segunda edição do estudo Relevância das Companhias Abertas na Economia Brasileira, realizado pela FGV a pedido da Associação Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca).

O levantamento abarcou 262 companhias abertas do País e apontou que a cifra total paga por essas empresas em impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais chegou aos R$ 667 bilhões em 2025, cerca de R$ 35 bilhões a mais do que no ano anterior.

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O valor supera toda a arrecadação nacional com IRPJ, CSLL e Imposto sobre Comércio Exterior somados (R$ 546,2 bilhões) e corresponde a 22,2% de tudo arrecadado sobre a atividade empresarial brasileira, montante de R$ 3 trilhões.

Por sua vez, a riqueza gerada por essas companhias de capital aberto, calculada pelo Valor Adicionado Bruto, alcançou R$ 2,1 trilhões em 2025. Cerca de 31,4% dessa cifra acabou destinada ao Estado, crescimento de 0,8 ponto porcentual comparado com o ano anterior. Outra fatia que cresceu foi a parcela da riqueza que ficou com os trabalhadores, fração que alcançou 23,5% do montante trilionário, avanço também de 0,8 ponto porcentual comparado com 2024.

Ao todo, essas 262 empresas geraram 10,1 milhões de empregos, diretos e indiretos, e ampliaram o quadro de empregados em 4,1% no ano de 2025. O crescimento está acima do ritmo do País, que teve avanço de 2,5% no emprego formal. Cada companhia emprega, em média, 11.203 pessoas, e o salário médio é de R$ 10.186, cerca de 2,8 vezes a média brasileira.

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Ainda segundo o levantamento, cerca de R$ 3,3 trilhões dessas empresas abertas foram destinados à compra de bens e serviços de terceiros, alta de 10,9% na comparação interanual.