Tribunal do Cade aprova fusão das empresas Subsea7 e Saipem, mediante celebração de acordo

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 4, a fusão entre a britânica Subsea7 e a italiana Saipem - duas das principais fornecedoras globais de serviços de engenharia e instalação offshore para a indústria de óleo, gás e energia -, por meio da qual a Subsea7 será incorporada à Saipem. A aprovação pelo Cade está condicionada à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC).

A operação proposta diz respeito ao setor de serviços de Engenharia, Construção e Manutenção Offshore (OECM) - ou seja, a prestação de serviços de engenharia, construção e manutenção offshore para o setor de energia.

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A empresa combinada, que será renomeada como Saipem7, deverá ter sua sede em Milão e ações listadas nas bolsas de valores de Milão e Oslo. De acordo com as requerentes, a operação deverá permitir a prestação de serviços aprimorados e a melhoria da qualidade dos serviços existentes para a indústria de Óleo e Gás (O&G), combinando tecnologias e presenças geográficas, em sua maioria complementares.

O Grupo Subsea7 opera e concorre em licitações para o fornecimento de serviços para projetos de energia offshore em todo o mundo, com foco geográfico específico em regiões como o Mar do Norte (Europa) e o Brasil. No País, atua principalmente na prestação de projetos de Umbilicais, Risers e Flowlines Submarinos (SURF) - a infraestrutura que conecta os poços de petróleo e gás no fundo do mar às plataformas de produção na superfície.

Já as atividades do Grupo Saipem no Brasil são predominantemente relacionadas a desenvolvimentos greenfield de SURF e instalação de gasodutos de exportação, bem como unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSOs).

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A conselheira-relatora, Camila Cabral Pires Alves, considerou na análise a existência de ofertas consorciadas em certames da Petrobras. Segundo ela, a operação elimina pressão competitiva relevante nas oportunidades em que ambas as empresas poderiam apresentar propostas comparáveis e, tal como originalmente notificada, não comportaria uma aprovação sem restrições, o que trouxe a necessidade do ACC.

O acordo negociado prevê a alienação de uma embarcação para colocá-la à disposição de outro agente qualificado. O desinvestimento visa assegurar condições para que um fornecedor independente dispute as oportunidades afetadas pela operação. Haverá acompanhamento por um trustee de monitoramento, que vai informar ao Cade sobre o cumprimento das obrigações assumidas.

"O desinvestimento enfrenta a preocupação central da operação ao transferir capacidade de instalação a fornecedor independente", defendeu Cabral. "A suficiência do remédio repousa na preservação de uma alternativa competitiva, efetiva, autônoma para as contratações afetadas sujeitas ao controle do Cade", completou.

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Notificada ao Cade em agosto de 2025, a operação foi aprovada sem restrições em junho de 2026 pela Superintendência-Geral (SG) do órgão antitruste. As requerentes afirmaram que têm como objetivo fomentar a inovação e apoiar de forma mais eficaz a transição energética global. "Ao combinar o talento em engenharia, as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a capacidade reforçada de alocação estratégica de capital das requerentes, a empresa combinada estará mais bem equipada para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias offshore de próxima geração, garantindo soluções inovadoras para projetos complexos, além de evitar a duplicação de despesas", disseram.

Terceira interessada no processo, a Petrobras entrou com recurso contra a decisão da SG, citando riscos concorrenciais relevantes que recomendam a reprovação da operação ou, ao menos, a imposição de remédios que possam mitigar tais riscos. Entre os problemas apontados pela empresa está a existência de barreiras à entrada de qualquer novo agente nesse mercado, dada, por exemplo, a necessidade de robusta capacidade financeira para fazer frente aos custos e aos riscos desse serviço.

Em sustentação oral na sessão desta quarta, o advogado da Petrobras, Eduardo Valiante de Rezende, lembrou que a fusão vem em um momento de projeção de alta demanda na contratação desses serviços. "Basta dar o exemplo na costa da África e aqui na costa equatorial da América do Sul, nas costas da Guiana, e além da alta do preço de barril de petróleo, que todos nós sabemos, até mesmo em relação a esses conflitos ibéricos que recentemente vêm ocorrendo nessa década, vem impulsionando uma alta demanda desses serviços", argumentou.