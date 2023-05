Três melhores opções de investimentos neste ano de 2023

Da Redação

Com o aumento dos juros na economia, diversas pessoas optam por investir em algum tipo de ativo em renda variável ou em renda fixa no lugar de gastar o dinheiro, fazendo com que os preços de produtos que antes estavam altos, baixem e dessa forma acabam estabilizando.

Para investidores pouco experientes, conhecer seu perfil de investidor, ter metas e planejar é um dos fatores principais para obter sucesso neste mercado e com que as perdas sejam menos impactantes. Para isso também é preciso estudar o comportamento deste setor e as análises técnicas de suporte e resistência avançado, principalmente para os investimentos a curto prazo.

Como investir com a taxa de juros em alta

Em um cenário de alta na inflação algumas opções podem ser melhores que outra, portanto, as altas taxas de juros, muitas pessoas recorrem a investimentos de renda fixa em busca de investimentos garantidos e de alto rendimento.

Com isso, muitas pessoas com perfil conservador não querem arriscar seus investimentos em renda variável e optam por alternativas como títulos do Tesouro Direto, CDBs e outros ativos que proporcionem retornos compostos sem volatilidade.

Embora os juros ofereçam oportunidades muito atraentes, ainda existem boas oportunidades em retornos variáveis, como investimentos, ações e muito mais. Isso significa que é possível escolher as melhores ações para investimento, o que pode ser útil mesmo no atual período de altas taxas de juros na carteira.

Investimentos em ações

As ações dão ao investidor o direito de possuir uma cota da empresa. Dessa forma, o investidor possui uma parcela, mesmo que pequena, de uma empresa que faça parte da bolsa de valores.

As ações de valores são ativos ligados a empresas de setores mais tradicionais, como finanças e infraestrutura, que tendem a ter preços mais baixos do que empresas de tecnologia. Dessa forma, vale observar que as ações de valor têm a tendência de ter um bom desempenho durante períodos de alta da inflação, enquanto as ações de tecnologia a tendência de queda de valores. É por isso que muitos especialistas consideram esses tipos de ações como as melhores ações para investir.

Investimentos em CDBs

Os certificados de depósitos bancários e títulos particulares, conhecidos como CDB são certificados emitidos por instituições financeiras. Geralmente seguem o CDI como benchmark.

Os CDBs, que são investimentos de renda fixa, que também proporcionam ganhos compostos no início da alocação de capital e podem ser boas opções durante altas taxas de juros. Atualmente, as opções de CDB estão disponíveis em diversos bancos, e suas características devem ser exploradas para encontrar o melhor perfil para cada investidor.

Investimentos no tesouro direto

O Tesouro Direto são os títulos públicos que são emitidos pelo governo federal. Um investidor tem a oportunidade de investir de diferentes tipos, estes diferem em função do prazo de investimento, retorno fixo ou pós-fixado e pagamento de juros semestrais ou não. Como o tesouro direto dá um retorno de inflação mais juros, essa opção pode ser útil para o investidor como um investimento seguro e lucrativo.

O Tesouro Selic é uma das opções de título público, o qual, possui alta liquidez e menor rentabilidade, o que o torna ideal para constituição de reserva de emergência. A Tesouraria IPCA, é uma outra opção de investimento em papeis públicos que por sua vez, possui prazos de investimento mais longos e rendimentos mais elevados, tornando-se uma opção viável para quem busca investimentos de longo prazo.

Como a tendência mundial em 2023, é o aumento das taxas de juros pelo fato de que o processo inflacionário os investidores e economistas do mercado financeiro tentam entender para onde vão os juros, uns acreditam que devem subir, outros acreditam que os juros vão se manter nos patamares atuais. De qualquer forma, o cenário atual é de altas taxas de juros e, portanto, oportunidades de investimento muito atrativas podem surgir para os investidores.