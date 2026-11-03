Três focos de Newcastle em SC entram em vazio sanitário após eliminação de 47 mil aves

Os três focos comerciais da doença de Newcastle identificados em Santa Catarina entraram em período de vazio sanitário após a conclusão dos procedimentos de despovoamento, limpeza e desinfecção das granjas afetadas, informou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), em nota. Cerca de 47 mil aves foram eliminadas nos estabelecimentos localizados nos municípios de Nova Itaberaba, Coronel Freitas e Nova Erechim.

A Cidasc explicou que as ações de contenção avançam agora para a fase final de vistorias na região.

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A companhia concluiu 100% das inspeções nas mais de 2.700 propriedades mapeadas na área de emergência sanitária. Nos 202 estabelecimentos avícolas comerciais situados nessa área, as vistorias também foram integralmente finalizadas. Com isso, as equipes concentram os trabalhos na conclusão da varredura de todo o raio de vigilância.

O controle de trânsito permanece em operação, com quatro barreiras sanitárias para fiscalização e desinfecção de veículos. Cerca de 68 profissionais, entre veterinários, técnicos, assistentes e integrantes das forças de segurança, participam dos trabalhos.

A Cidasc informou ainda que as ações de educação sanitária alcançaram milhares de estudantes e dezenas de estabelecimentos agropecuários na última semana e continuarão nas próximas semanas. A companhia ressaltou que a manutenção das medidas de biosseguridade em toda a cadeia produtiva é fundamental para evitar novas ocorrências.