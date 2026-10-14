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ECONOMIA

Três das cinco atividades de serviços tiveram queda em agosto ante julho, aponta IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Três das cinco atividades de serviços tiveram queda em agosto ante julho, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade recuou 0,1% em agosto, após apresentar estabilidade em julho.

Outros serviços (-1%); transportes (-0,2%); e profissionais, administrativos e complementares (-0,2%) eliminaram integralmente ou em parte os ganhos verificados no mês de julho, de acordo com o IBGE.

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Por outro lado, os serviços prestados às famílias (2,1%) registraram o segundo avanço consecutivo, com ganho acumulado de 2,9%. Informação e comunicação apresentou estabilidade no mês.

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