Três das cinco atividades de serviços tiveram queda em agosto ante julho, aponta IBGE

Três das cinco atividades de serviços tiveram queda em agosto ante julho, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade recuou 0,1% em agosto, após apresentar estabilidade em julho.

Outros serviços (-1%); transportes (-0,2%); e profissionais, administrativos e complementares (-0,2%) eliminaram integralmente ou em parte os ganhos verificados no mês de julho, de acordo com o IBGE.

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Por outro lado, os serviços prestados às famílias (2,1%) registraram o segundo avanço consecutivo, com ganho acumulado de 2,9%. Informação e comunicação apresentou estabilidade no mês.