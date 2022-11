Três das 5 atividades de serviços têm alta em setembro ante agosto, mostra IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Três das cinco atividades de serviços registraram avanços na passagem de agosto para setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o volume de serviços prestados cresceu 0,9% em setembro ante agosto.

O destaque foi o avanços de informação e comunicação (2,0%, terceiro resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 4,1%). As demais expansões ocorreram em serviços prestados às famílias (1,0%, sétimo crescimento seguido, um ganho acumulado de 11,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,2%).

Na direção oposta, houve perdas nos transportes (-0,1%) e nos outros serviços (-0,3%).

Comparação com setembro de 2021

De acordo com o IBGE, todas as cinco atividades de serviços registraram avanços em setembro de 2022 em relação a setembro de 2021. O volume do setor de serviços teve uma alta de 9,7%, a 19ª taxa positiva consecutiva.

O destaque foi o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,3%), que exerceu a principal contribuição positiva sobre o volume total de serviços.

Os demais avanços ocorreram nos serviços de informação e comunicação (6,0%), serviços profissionais, administrativos e complementares (6,9%), serviços prestados às famílias (17,8%) e outros serviços (2,6%).

O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior - passou de 64,5% em agosto para 63,3% em setembro.