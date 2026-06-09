Transportes: se preciso, faremos acordos com caminhoneiros na revisão da escala, diz ministro

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta terça-feira, 9, que eventuais ajustes para caminhoneiros decorrentes da revisão das regras de jornada e escala de trabalho poderão ser tratados por meio de regulamentação específica e acordos coletivos com a categoria.

Segundo ele, o transporte rodoviário de cargas possui legislação própria e, por isso, os motoristas profissionais não devem ser diretamente afetados pelas mudanças em discussão.

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"O setor tem uma legislação muito específica, muito própria. Se tiver que fazer algum ajuste, depois a gente faz na regulamentação própria, nos acordos coletivos", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

Santoro afirmou que eventuais impactos das alterações recaem principalmente sobre embarcadores e operadores logísticos, e não sobre os caminhoneiros. Ainda assim, ressaltou que o governo está acompanhando o debate e não descarta ajustes para acomodar as particularidades do setor.

O ministro avaliou que o período de transição previsto para a implementação das novas regras permitirá que empresas e trabalhadores se adaptem gradualmente às mudanças. Segundo ele, o processo deverá ocorrer de forma "muito tranquila", sem prejuízos para a atividade de transporte de cargas.