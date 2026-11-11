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ECONOMIA

Transportes e informação e comunicação caem 0,5% e puxam queda dos serviços em setembro

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O volume de serviços caiu 0,1% em setembro, na comparação com agosto, puxado principalmente pelas quedas em transportes (-0,5%) e em informação e comunicação (-0,5%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de transportes acumula queda de 0,7% em dois meses, enquanto o segmento de informação e comunicação retraiu 3,5% entre julho e setembro.

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Segundo o IBGE, a queda nos transportes no mês reflete a redução das receitas com cargas, passageiros e logística. Já as perdas em informação e comunicação têm relação com menor receita das empresas que atuam com serviços de TI e com exibição cinematográfica.

Na direção oposta, apenas serviços profissionais, administrativos e complementares (0,5%) e outros serviços (1,0%) cresceram no mês. Os serviços prestados às famílias ficaram estáveis (0,0%), após um crescimento acumulado de 2,9% entre julho e agosto.

O IBGE destacou que apesar das altas pontuais o equilíbrio entre atividades positivas e negativas foi insuficiente para evitar o resultado negativo do setor em setembro.

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