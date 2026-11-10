Transporte de gás: Petrobras diz que não pediu postergação do marco final da revisão tarifária

A Petrobras informou em nota nesta terça-feira, 10, que não solicitou que fosse postergado o marco final de definição da revisão tarifária do transporte de gás natural. A companhia disse que foi procurada pela Nova Transportadora do Sudeste (NTS), "que sinalizou possuir propostas de soluções capazes de reduzir, de forma imediata e sustentável, o custo de sua rede de transporte".

A empresa explicou que sinalizou à NTS estar aberta a receber e analisar o material. "Contudo, até o momento, nenhuma proposta foi apresentada", disse a companhia. "Cabe ressaltar que, para a Petrobras, como carregadora (contratante do serviço), o melhor preço é sempre o menor preço possível", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Petrobras destacou, ainda, que qualquer eventual solução deverá ser previamente aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e, sob a ótica da companhia, não deve impactar o processo de revisão tarifária em curso conduzido pela agência, "o qual possibilitará a oferta de capacidade para contratação a partir de 01/01/2027 com tarifas atualizadas", destacou.

A estatal disse ainda reconhecer que a revisão tarifária é matéria de competência da ANP, e as contribuições da Petrobras, assim como as dos demais agentes do setor, já foram devidamente encaminhadas no âmbito do processo conduzido pela agência.

Na segunda-feira, a ANP postergou por 15 dias a pedido do Ministério de Minas e Energia (MME) a discussão sobre a terceira fase da revisão tarifária do transporte de gás natural para o ciclo 2026-2030.