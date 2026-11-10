Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Transporte de gás: Petrobras diz que não pediu postergação do marco final da revisão tarifária

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Petrobras informou em nota nesta terça-feira, 10, que não solicitou que fosse postergado o marco final de definição da revisão tarifária do transporte de gás natural. A companhia disse que foi procurada pela Nova Transportadora do Sudeste (NTS), "que sinalizou possuir propostas de soluções capazes de reduzir, de forma imediata e sustentável, o custo de sua rede de transporte".

A empresa explicou que sinalizou à NTS estar aberta a receber e analisar o material. "Contudo, até o momento, nenhuma proposta foi apresentada", disse a companhia. "Cabe ressaltar que, para a Petrobras, como carregadora (contratante do serviço), o melhor preço é sempre o menor preço possível", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Petrobras destacou, ainda, que qualquer eventual solução deverá ser previamente aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e, sob a ótica da companhia, não deve impactar o processo de revisão tarifária em curso conduzido pela agência, "o qual possibilitará a oferta de capacidade para contratação a partir de 01/01/2027 com tarifas atualizadas", destacou.

A estatal disse ainda reconhecer que a revisão tarifária é matéria de competência da ANP, e as contribuições da Petrobras, assim como as dos demais agentes do setor, já foram devidamente encaminhadas no âmbito do processo conduzido pela agência.

Na segunda-feira, a ANP postergou por 15 dias a pedido do Ministério de Minas e Energia (MME) a discussão sobre a terceira fase da revisão tarifária do transporte de gás natural para o ciclo 2026-2030.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
gas Petrobras revisão tarifária transporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV