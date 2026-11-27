A Transpetro informou que o Estaleiro Rio Grande, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, iniciou a construção de dois dos quatro navios Handy encomendados pela companhia e avançou na etapa de finalização do projeto e aquisição dos itens de grande porte para cinco navios gaseiros.

Com 16 mil toneladas de porte bruto cada, os navios Handy serão destinados ao transporte de produtos claros derivados de petróleo, como diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação. A construção da primeira unidade segue avançando, estando na etapa de montagem dos blocos, enquanto o segundo navio entra na fase inicial de obras.

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As construções fazem parte de uma encomenda de 13 embarcações da Transpetro, um investimento total estimado em cerca de R$ 6 bilhões do Programa Mar Aberto, desenvolvido pelo Sistema Petrobras para ampliar a frota própria de embarcações.

"A construção dos navios Handy e o início da mobilização industrial dos cinco gaseiros evidenciam que o polo naval de Rio Grande está reativado. Isso significa que temos empregos sendo gerados, que a renda dos trabalhadores circula na economia local e que há geração de riqueza para a sociedade", disse em nota o presidente da Transpetro, Sergio Bacci, em visita ao Estaleiro nesta sexta-feira.

Os cinco navios pressurizados serão destinados ao transporte de GLP e derivados. Três embarcações terão capacidade de 7 mil m3 e duas, de 14 mil m3. Com as novas unidades, a frota de gaseiros da Transpetro triplicará a capacidade atual de transporte desses produtos. A primeira unidade deverá ser entregue em até 33 meses, com novas entregas a cada seis meses.

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Para Bacci, "é assim que as empresas estatais contribuem para reconstruir uma cadeia industrial estratégica para o Brasil e apoiam o desenvolvimento econômico do país", acrescentou.

Segundo a Transpetro, à medida que as encomendas avançam das fases contratuais e de engenharia para a construção, cresce a mobilização de mão de obra, materiais, equipamentos e serviços associados aos projetos. Considerando o conjunto das encomendas, os projetos têm potencial para gerar até 5 mil empregos diretos e indiretos.

"A progressão gradual das encomendas contribui para mobilizar fornecedores de equipamentos, componentes e serviços especializados. O efeito se estende à indústria de navipeças, à contratação e à qualificação de trabalhadores e ao desenvolvimento de conteúdo local, fortalecendo a capacidade produtiva da indústria naval brasileira", afirmou a estatal, que é o braço de transporte da Petrobras.

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Para Robson Passos, CEO da Ecovix, dona do Estaleiro Rio Grande, o avanço dos projetos contribui para ampliar a capacidade produtiva, incorporar novos profissionais e desenvolver conhecimentos técnicos que permanecerão no polo naval gaúcho.

"A construção dos primeiros navios gaseiros da nossa história será especialmente importante para o desenvolvimento tecnológico do estaleiro e para nossa preparação para projetos cada vez mais complexos. Além disso, essa perenidade de encomendas movimenta também a indústria nacional, com quem estamos negociando e contratando aço e peças para as embarcações", destacou.

A construção dos quatro navios Handy é realizada em consórcio pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren, este com sede em Niterói, no Rio de Janeiro.