Transocean compra empresa de serviços petrolíferos Valaris por US$ 5,2 bilhões

A aquisição de US$ 5,8 bilhões da Valaris pela Transocean parece ser um voto de confiança na perfuração de petróleo offshore: os preços e a atividade estão melhorando à medida que a indústria sai de uma recessão de vários anos.

A Transocean anunciou nesta segunda-feira que adquirirá a rival Valaris em um acordo totalmente em ações que criará a maior contratada de perfuração offshore de capital aberto, com 73 sondas e cerca de US$ 10 bilhões em carteira de contratos. Os acionistas da Transocean possuirão aproximadamente 53% da empresa combinada, enquanto os investidores da Valaris deterão o restante.

O acordo segue um forte rali nas ações de perfuração offshore. As ações da Transocean subiram cerca de 44% no último ano. As ações da Valaris já haviam subido 20% no acumulado do ano antes do anúncio da fusão.

Contratadas como a Transocean e a Valaris possuem e operam sondas que as empresas de petróleo contratam para perfurar sob o fundo do mar, muitas vezes sob contratos de vários anos. As sondas modernas podem exigir taxas de aluguel diárias superiores a US$ 600.000 - aproximadamente o dobro dos níveis de alguns anos atrás - dependendo da capacidade técnica e dos termos do contrato.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast