Transnordestina até Porto de Pecém será entregue até o final de 2026, diz ministro

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta terça-feira que o trecho da Transnordestina que conecta a ferrovia ao Porto de Pecém, em Ceará, será entregue até o final de 2026.

"Conforme avançam as obras da Transnordestina em direção à Pecém, a gente entrega até o final do ano", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

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O ministro também destacou o avanço dos projetos para a retomada da ligação ferroviária até o Porto de Suape, em Pernambuco. De acordo com ele, após a retirada do trecho pernambucano da concessão durante o governo anterior, a atual gestão assumiu a responsabilidade pela execução do projeto, elaborou os estudos executivos e realizou a licitação da obra. A expectativa é iniciar os trabalhos após a conclusão de pendências junto aos órgãos de controle.

Segundo Santoro, o governo também está incorporando ao Plano Nacional de Logística (PNL) um corredor ferroviário que conectará a Ferrovia Norte-Sul à Transnordestina por meio de Salgueiro (PE), município que ele classificou como o principal entroncamento logístico do Nordeste.

O ministro acrescentou que a região deverá atrair a instalação de operadores logísticos e portos secos ao longo da ferrovia, ampliando a capacidade de escoamento da produção agrícola e industrial do Nordeste. "A conexão ferroviária é fundamental para o desenvolvimento de toda aquela região".