Transição inclui Guido Mantega no Planejamento e mais 2 ex-ministros

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou ontem a volta de três ex-ministros de governos petistas para a equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Guido Mantega ficará no grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão; Paulo Bernardo, em Comunicações e Maria do Rosário, em Direitos Humanos.

Mantega foi o mais longevo ministro da Fazenda e, entre 2003 e 2010, ocupou várias posições na área econômica. Ele comandou o extinto Ministério do Planejamento e presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O economista também foi ministro da Fazenda no primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff. Nessa época, executou a "nova matriz econômica", um modelo que, segundo críticos do PT, está na raiz da atual crise.

Comunicações

Titular do Planejamento no governo Lula, Paulo Bernardo, por sua vez comandou o Ministério das Comunicações na primeira gestão de Dilma, tendo liderado o plano de expansão da banda larga no País.

A lista da transição traz, ainda, Cesar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações. Alvarez atuou ao lado de Paulo Bernardo durante a gestão de Lula. Era responsável por telecomunicações e projetos de inclusão digital.

Na área de Direitos Humanos, a equipe contará com a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), que foi ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos no primeiro governo Dilma.

Áreas temáticas

O gabinete de transição de Lula foi dividido em 31 áreas temáticas. O presidente eleito tem o direito de nomear 50 cargos remunerados e de contar com o trabalho de voluntários. Alckmin apresentou ontem a composição de seis novos grupos (mais informações no quadro ao lado). Os integrantes das áreas de economia e programas sociais já haviam sido anunciados.

