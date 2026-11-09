Traição, espionagem e negócios bilionários: entenda a investigação que envolve o CEO da Nvidia

A Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se seu presidente-executivo, Jensen Huang, foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A decisão foi anunciada no domingo, 8, depois que o executivo admitiu ter sido infiel à mulher e de a mídia internacional apontar que ele manteve um relacionamento com Alice Huang, empresária chinesa que autoridades americanas suspeitam ter sido recrutada por Pequim para obter informações sobre o executivo.

O caso reúne suspeitas de espionagem, negócios bilionários envolvendo chips de inteligência artificial e a relação extraconjugal de um dos principais nomes da indústria de tecnologia.

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A apuração também ocorre em meio à disputa entre Estados Unidos e China pelo domínio da inteligência artificial e às restrições americanas à exportação de semicondutores avançados para o território chinês.

Em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia, Jensen reconheceu a infidelidade e pediu desculpas à mulher e aos filhos. "Não há justificativa para o que fiz", afirmou.

Ele também disse ter decepcionado colegas, integrantes do conselho, parceiros e acionistas, e declarou que pretende reconquistar a confiança deles.

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A empresa informou que uma comissão formada por integrantes independentes do conselho, com apoio de advogados externos, ficará responsável pela investigação. Segundo a Nvidia, o grupo examinará todas as informações disponíveis.

A companhia afirmou não ter motivos para acreditar que dados confidenciais da empresa ou informações relacionadas à segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidos. Jensen apoia a apuração e continuará no cargo durante o processo.

Alice Huang e o papel dela no caso

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Alice Huang, também conhecida como Huang Le, é cidadã chinesa e não tem parentesco com Jensen, apesar do sobrenome em comum. Ela teria ocupado um cargo de alto escalão na Megaspeed International, empresa de tecnologia sediada em Singapura que atua no setor de computação em nuvem e oferece capacidade de processamento para sistemas de inteligência artificial.

Segundo reportagem do New York Times, autoridades americanas concluíram que Alice teria sido recrutada pela China para coletar informações sobre Jensen e a Nvidia. A suspeita é que ela tenha usado sua proximidade com o executivo para obter dados sobre os planos da fabricante de chips e sua atuação no mercado de inteligência artificial. As alegações não foram comprovadas publicamente, e Alice não se manifestou sobre as acusações.

A empresária tem poucas informações disponíveis em registros públicos. Um perfil atribuído a ela em uma base chinesa de dados sobre investimentos indica passagens pelo banco HSBC e por emissoras de televisão do país, como a CCTV e a Hunan TV.

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Os dois foram vistos juntos em eventos do setor de tecnologia. Em 2024, uma fotografia de uma festa da indústria mostrou Jensen sentado ao lado de uma mulher identificada como Alice. Em maio de 2025, durante a feira Computex, em Taiwan, eles participaram de um jantar em um restaurante chinês. Imagens divulgadas na ocasião mostraram os dois em clima de proximidade e deixando o local no mesmo carro.

A relação da Megaspeed com a Nvidia

A Megaspeed é uma empresa de Singapura que aluga capacidade computacional para companhias que desenvolvem e operam sistemas de inteligência artificial. Em seu site, se apresenta como parceira comercial da Nvidia na oferta de serviços de computação em nuvem na região Ásia-Pacífico.

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A empresa entrou no radar das autoridades americanas em 2024, sob suspeita de ajudar companhias chinesas a obter chips avançados da Nvidia, apesar das restrições impostas por Washington.

Segundo registros comerciais citados pelo New York Times, a Megaspeed e uma afiliada na Malásia compraram mais de US$ 4,8 bilhões em equipamentos da fabricante ao longo de dois anos.

A preocupação das autoridades está relacionada ao uso desses semicondutores no desenvolvimento de inteligência artificial. Os chips mais avançados da Nvidia são considerados estratégicos por sua capacidade de processamento e podem ter aplicações comerciais e militares. Desde 2022, os Estados Unidos impõem controles à exportação de determinados modelos para a China, com o objetivo de limitar o acesso do país a tecnologias consideradas sensíveis.

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A investigação sobre a Megaspeed também é conduzida em Singapura. Em 2025, autoridades locais teriam interrogado Alice no âmbito da apuração sobre a empresa. O governo singapuriano, no entanto, afirmou que não investigou a empresária por supostos vínculos com a inteligência chinesa nem por seu relacionamento com Jensen. A polícia confirmou que as investigações sobre a companhia continuam em andamento.

Em dezembro de 2025, a Megaspeed negou ter participado de transferências ilegais de chips da Nvidia para a China. A fabricante americana também defendeu seus negócios com a empresa. Em outubro deste ano, Jensen afirmou que a relação comercial era normal e que a Nvidia havia verificado a destinação de seus equipamentos.

O que dizem os Estados Unidos e a China

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As suspeitas de espionagem ganharam dimensão diplomática por envolverem uma empresa central para a estratégia tecnológica americana e a disputa com a China. A Nvidia é uma das principais fornecedoras mundiais de chips usados no treinamento e na operação de sistemas de inteligência artificial, e seus produtos estão no centro das restrições comerciais impostas por Washington a Pequim.

O governo chinês rejeitou as acusações. Em outubro, o Ministério das Relações Exteriores classificou os relatos sobre uma suposta operação de espionagem como especulação sem fundamento e uma tentativa de difamar o país.

Nos Estados Unidos, parlamentares republicanos da Câmara dos Representantes pediram que Jensen preste esclarecimentos ao Congresso ainda neste mês sobre o caso. A preocupação é entender se o executivo foi alvo de uma operação de inteligência e se informações estratégicas da Nvidia podem ter sido expostas.

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Por enquanto, a investigação aberta pelo conselho da empresa deverá apurar o que ocorreu e se houve algum comprometimento de informações. A Nvidia afirma que Jensen continuará à frente da companhia e que ele se comprometeu a cooperar integralmente com a apuração.