Tráfego nas rodovias de SP sobe 1,5% em agosto ante julho, afirma Veloe/Fipe

O tráfego de veículos nas rodovias de São Paulo cresceu 1,5% em agosto na comparação com julho, já descontados os efeitos sazonais, e 7,8% na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Monitor de Tráfego nas Rodovias, levantamento da Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na margem, as viagens de veículos leves subiram 1,9%, enquanto as de pesados recuaram 1,3%. No confronto interanual, o avanço foi observado nos dois recortes: o fluxo de veículos leves aumentou 8,0% e o de pesados, 6,4%.

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No acumulado de janeiro a agosto, o fluxo nas rodovias do Estado registra alta de 5,3% ante o mesmo período de 2025.

"São Paulo apresenta um crescimento consistente do tráfego quando analisamos períodos mais longos. O resultado mostra que as rodovias continuam com um fluxo relevante de veículos, embora o comportamento possa variar entre leves e pesados de um mês para outro", afirma Alexandre Fontes, superintendente de Negócios B2C da Veloe.