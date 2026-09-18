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Tráfego marítimo segue no Bab el-Mandeb após avanço houthi, mas número de navios cai

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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Navios porta-contêineres e petroleiros continuaram a atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb depois que os houthis afirmaram que estão mirando apenas embarcações ligadas à Arábia Saudita. Ainda assim, houve queda no volume de tráfego na última semana, após um avanço rápido do grupo sobre ilhas situadas na hidrovia.

Segundo Dimitris Ampatzidis, gerente de risco e conformidade marítima da Kpler, cerca de 26 a 35 embarcações por dia transitaram pelo estreito nesta semana, abaixo da média de 35 a 40 por dia registrada nas oito semanas anteriores.

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Muitas empresas de navegação abandonaram a rota após os ataques houthis a navios ligados a Israel começarem em 2023, enquanto embarcações da Rússia e da China parecem não enfrentar o mesmo nível de problemas para operar no corredor.

"O tráfego segue severamente prejudicado e cada vez mais seletivo", afirmou Mohamed Kotb, da United Insurance Brokers, em Londres. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/IRÃ/GUERRA/EFEITOS ECONÔMICOS/TRÁFEGO MARÍTIMO
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