TradersClub faz pedido para abrir o capital

A plataforma de investimento TradersClub fez um pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta terá como coordenador líder o BTG Pactual, com auxílio do Banco Modal (também do BTG) e do Bradesco BBI.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, o TradersClub registrou lucro líquido de R$ 1,2 milhão no primeiro trimestre deste ano, alta de 21% ante o mesmo período do ano anterior. O grupo somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2,5 milhões, avanço de 88,4% na comparação anual.

O TradersClub tem mais de 450 mil usuários. A companhia pretende usar os recursos captados para a realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento de sua plataforma e em investimentos em marketing.

