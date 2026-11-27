O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que, se fosse chamado a dar alguns conselhos a Luiz Carlos Trabuco Cappi, indicado para comandar a pasta no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro seria para que ele evitasse embates públicos com críticos e que priorize conversas diretas.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Meirelles retomou uma orientação de seu livro biográfico, "Calma Sob Pressão": tratar divergências face a face, em vez de debatê-las pela imprensa.

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"Eu buscava o diálogo direto, face a face, e não debate pela imprensa", afirmou. Segundo o ex-ministro, o indicado deve escolher os interlocutores mais relevantes no meio empresarial, político e entre economistas, respeitar opiniões divergentes e explicar com clareza as razões das medidas que pretende adotar.

Para Meirelles, o desafio de Trabuco será tomar as decisões corretas e, ao mesmo tempo, dialogar com diferentes setores para reunir apoio. Ele também recomendou que o futuro ministro se entenda com Lula e procure convencê-lo dos benefícios das medidas econômicas, em especial de uma política de observância fiscal e de controle da dívida pública.

"É importante tomar as atitudes certas e, ao mesmo tempo, ter capacidade de dialogar com diversos setores e entidades para conseguir o maior apoio possível e explicar à sociedade o porquê daquelas medidas", disse.

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Meirelles avaliou que a indicação de Trabuco é um sinal positivo de compromisso do presidente com o ajuste das contas públicas, mas ponderou que será preciso aguardar as decisões do novo ministro. "É um sinal positivo. É a única coisa que se pode dizer, mas vamos aguardar as medidas", afirmou, citando o cronista Millôr Fernandes: "Nada mais brutal que o fato".