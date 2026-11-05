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Toyota tem resultados mistos, mas eleva projeção anual e anuncia recompra de ações

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Toyota elevou nesta quinta-feira, 5, sua projeção de lucro para o ano fiscal que termina em março de 2027, após registrar avanço no resultado operacional do segundo trimestre fiscal, impulsionado pela desvalorização do iene e por cortes de custos. A montadora japonesa também ampliou seu programa de recompra de ações, apesar dos impactos da guerra no Oriente Médio e das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

O lucro líquido da Toyota caiu 19% na comparação anual, para 759,4 bilhões de ienes (US$ 4,79 bilhões) nos três meses encerrados em setembro, abaixo da expectativa de 779,6 bilhões de ienes de analistas consultados pela Quick. A queda refletiu, em parte, uma base de comparação favorecida por receitas não operacionais no ano anterior.

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A receita cresceu 8,6%, para 13,437 trilhões de ienes, mesmo com a redução no volume de veículos vendidos. O resultado foi melhor do que a receita de 13,389 trilhões de ienes esperada pelos analistas da FactSet.

Para o exercício fiscal de 2027, a Toyota passou a prever lucro líquido de 3,570 trilhões de ienes, queda de 7,2% ante o ano anterior, mas acima da estimativa anterior de 3,250 trilhões de ienes. A companhia, contudo, reduziu sua previsão de vendas globais de veículos de 11,18 milhões para 10,99 milhões de unidades.

A montadora também anunciou que recomprará até 1,3 trilhão de ienes em ações próprias até 4 de agosto de 2027, ampliando o programa anteriormente divulgado. Após os resultados, seus papéis chegaram a disparar 15%.

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A Toyota vem adotando rotas alternativas para mitigar interrupções logísticas provocadas pela guerra com o Irã. Paralelamente, busca ampliar sua produção nos EUA para reduzir a exposição às tarifas do governo Donald Trump. A estratégia inclui investimentos de até US$ 10 bilhões no país em cinco anos e US$ 3,6 bilhões para transferir a produção da picape Tacoma do México para os EUA até 2030.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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