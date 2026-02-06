Toyota Motor troca CEO por diretor financeiro para acelerar respostas a mudanças na indústria

A Toyota anunciou que espera implementar mudanças em sua estrutura executiva a partir de 1º de abril de 2026 e mudanças em seu Conselho de Administração, incluindo a troca do CEO pelo atual diretor financeiro, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 6. Segundo a nota, o atual presidente e membro do Conselho, Koji Sato, assumirá o cargo de vice-presidente e a recém-criada função de diretor industrial (CIO), enquanto o atual diretor de operações, Kenta Kon, assumirá o cargo de presidente e diretor executivo (CEO).

"Sob essa nova estrutura de liderança, Sato se concentrará no setor industrial em geral, incluindo a Toyota, como vice-presidente e CIO, enquanto Kon se concentrará na gestão interna da empresa como presidente e CEO", acrescenta o texto.

De acordo com a montadora japonesa, a mudança de funções visa acelerar a tomada de decisões gerenciais em resposta às mudanças no ambiente interno e externo e estabelecer uma estrutura que permita à Toyota cumprir plenamente sua missão de contribuir para a sociedade por meio da indústria.

A Toyota manteve-se como a maior fabricante de automóveis do mundo em 2025, e as vendas do grupo aumentaram 4,6%, atingindo o recorde de 11,3 milhões de veículos, impulsionado pelos Estados Unidos, onde vendeu 2,5 milhões de unidades. No entanto, a montadora foi afetada pelas tarifas impostas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Para o ano fiscal que termina em março, a Toyota projeta um lucro operacional equivalente a US$ 24 bilhões, uma queda de 29% em relação ao pico de dois anos atrás. A empresa afirmou que as tarifas americanas reduzirão o lucro operacional em cerca de US$ 9 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires