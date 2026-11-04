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Totvs encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 237,2 milhões

Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Totvs encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 237,2 milhões. O montante representa alta de 8,8% na comparação anual e de 1,4% em relação ao trimestre anterior. No release que acompanha o resultado, a empresa informa que a retração na margem líquida ajustada, a 12%, é estritamente associada à alavancagem financeira, relacionada à emissão de debêntures para o pagamento da aquisição da Linx e consequente menor volume de caixa aplicado, por conta da execução dos programas de recompra de ações.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 500,9 milhões no mesmo período, crescimento de 16,9% em relação a igual trimestre do ano anterior. A margem Ebitda ajustada foi de 25,3%, uma expansão de 80 pontos-base em relação a um ano antes.

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A receita líquida consolidada no período somou R$ 1,977 bilhão, representando crescimento de 13,2% na comparação anual. A companhia informa que a receita recorrente totalizou R$ 1,837 bilhão, variação de 15,1% em um ano.

A receita recorrente anualizada (ARR, na sigla em inglês) atingiu R$ 7,951 bilhões no trimestre, com uma adição líquida de R$ 209 milhões no período.

A dívida bruta total da Totvs somou R$ 4,611 bilhões no trimestre, avanço de 200,5% em um ano. A companhia encerrou setembro com dívida líquida de R$ 3,1 bilhões, ante caixa líquido de R$ 2,789 bilhões no final de junho.

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Totvs/balanço/3º trimestre
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