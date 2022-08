Total de lojas com estoques normais é o menor do ano, mostra FecomercioSP

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

O número de lojas da Grande São Paulo com estoques considerados inadequados, acima ou abaixo do normal, continuou subindo neste mês, conforme mostra levantamento da FecomercioSP, entidade que representa o setor. O porcentual das lojas que consideram ter estoques adequados, que chegou a ser de 61% em maio, agora está em 56,4%, após marcar 57,2% na leitura de julho. É a menor parcela de lojas com estoques normais registrada nos levantamentos feitos pela FecomercioSP neste ano.

De julho para agosto, as lojas com estoques acima do normal passaram de 28,2% para 28,4%, o maior nível do ano. Já os estoques abaixo do normal, na mesma base comparativa, subiram de 13,9% para 14,2%.

No saldo final, o índice que mede a adequação dos estoques do comércio paulistano marcou 113,9 pontos - também o menor patamar do ano -, com queda de 1,1% em agosto contra julho. Apesar disso continua acima, com alta de 1,6%, da pontuação do mesmo período do ano passado.