Toshiba anuncia plano de US$ 15,2 bilhões para fechar capital da companhia

O conglomerado industrial japonês Toshiba disse nesta quinta-feira, 23, que fechou um acordo no valor de 2 trilhões de ienes (cerca de US$ 15,2 bilhões) para fechar o capital da empresa.

A Toshiba disse que a compra seria liderada pela Japan Industrial Partners, um fundo de investimento com sede em Tóquio. Ele disse que os compradores estavam oferecendo 4.620 (US$ 35,2) ienes por ação, cerca de 10% acima do preço de fechamento de 4.213 ienes (US$ 32,1) na Bolsa de Valores de Tóquio nesta quinta. Isso avalia a empresa em cerca de 2 trilhões de ienes.

Se o acordo tiver o apoio de acionistas e reguladores, marcará o fim de anos de turbulência na Toshiba, ex-líder do mundo corporativo do Japão que já se desfez de muitos de seus negócios conhecidos, como de notebooks e equipamentos médicos.

Em março de 2022, os acionistas da Toshiba rejeitaram um plano de gestão para dividir a empresa em duas partes, refletindo a oposição de acionistas estrangeiros, incluindo alguns que queriam que a empresa fosse leiloada pelo maior lance.

No mês seguinte, a Toshiba se colocou em leilão, solicitando opções para se reorganizar estrategicamente, incluindo a privatização. Fonte: Dow Jones Newswires.