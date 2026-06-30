Tomé Franca sobre hidrovia do rio Paraguai: Precisamos que cada país envolvido se posicione

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira, 30, que a hidrovia do rio Paraguai é de "forte interesse" do governo federal e que se faz necessário que todos os países envolvidos na negociação da concessão do serviço de dragagem e gestão do canal - Paraguai e Bolívia - se manifestem nas tratativas para definição do edital do leilão do serviço.

"É do nosso forte interesse conseguir avançar com essa concessão. Precisamos que cada um dos países envolvidos esteja integrado e se posicione para que possamos avançar nas tratativas", disse durante reunião na Cúpula do Mercosul, no Paraguai.

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O modelo permitirá investimento permanente em infraestrutura, dragagem, sinalização e monitoramento das operações na hidrovia.

No início de junho, Tomé já havia dito que o governo federal pretende lançar o edital de concessão da hidrovia do rio Paraguai entre o segundo semestre de 2026 e o início de 2027. Segundo ele, as negociações com Paraguai e Bolívia para viabilizar o projeto estão avançadas.