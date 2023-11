Todos dirigentes do Fed julgaram apropriado manter política restritiva por algum tempo, diz ata

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) julgaram que a postura atual da política monetária já está restritiva e que é apropriado mantê-la assim por "algum tempo". Ainda, observaram que condições financeiras apertaram "bastante" nos últimos meses, o que está pressionando a atividade e a inflação, apesar de a extensão ser incerta.

As afirmações constam da ata do mais recente encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), divulgada nesta terça-feira, 21.

Ainda, segundo documento, os membros do FOMC concordaram que o sistema bancário dos Estados Unidos se manteve "sólido e resiliente" e que as tensões bancárias diminuíram. Entretanto, "muitos dirigentes comentaram que as perdas não realizadas em ativos resultantes do aumento das taxas de juro de longo prazo, da dependência significativa de alguns bancos em depósitos não segurados e do aumento dos custos de financiamento nos bancos justificam monitoramento".

Ainda, todos os integrantes do FOMC comentaram sobe os riscos associados a um potencial declínio acentuado nas avaliações dos imóveis comerciais, "o que poderia afetar negativamente alguns bancos e outras instituições financeiras".