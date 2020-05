Todas as regiões do País estão tendo impactos econômicos relevantes, diz BC

O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 30, por meio de seu Boletim Regional, que todas as regiões do País estão tendo impactos econômicos "relevantes" da pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo o BC, porém, as especificidades regionais tendem a diferenciar a intensidade dos efeitos da pandemia.

O BC divulgou nesta quinta o Boletim Regional com dados de atividade das regiões até o mês de fevereiro. No entanto, em função da pandemia, a autarquia incorporou no documento uma série de dados e avaliações em relação aos meses de março e abril.

Foi a partir de março que se intensificaram os efeitos da covid-19 sobre a economia de todas as regiões do País.

No documento, o BC destaca que a economia mundial, incluindo brasileira, passa por um elevado grau de incerteza com pandemia, que está provocando "desaceleração significativa da atividade econômica, queda nos preços das commodities e mudanças de comportamento dos diversos agentes da economia".

