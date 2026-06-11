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Todas as 5 atividades de serviços registraram alta em abril ante março, aponta IBGE

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 10:48:00 Editado em 11.06.2026, 11:00:07
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Todas as cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias avançaram 1,4%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 0,5%.

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Houve avanço de 0,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 0,9% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 2,2% em abril.

Comparação com abril de 2025

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Também segundo o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em abril ante abril de 2025.

Os serviços prestados às famílias avançaram 2,7%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 6,3%.

Houve avanço de 1,2% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,4% em transportes.

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Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 3,4% em abril, na comparação com abril de 2025.

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IBGE/SERVIÇOS/ABRIL/ATIVIDADES
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