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Todas as 5 atividades de serviços mostram queda em março ante fevereiro, revela IBGE

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:36:00 Editado em 15.05.2026, 10:46:56
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Cinco das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de fevereiro para março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No período, os serviços prestados às famílias recuaram 1,5%, enquanto os serviços de informação e comunicação caíram 0,9%.

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Houve recuo de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,7% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,0% em março.

Comparação com março de 2025

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De acordo com o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em março ante março de 2025.

No período, os serviços prestados às famílias recuaram 1,6%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 7,9%.

Houve avanço de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 2,0% em transportes.

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Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 2,7% em março, na comparação com março de 2025.

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