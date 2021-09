Da Redação

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que vai vigorar no quarto trimestre de 2021 será de 5,32%. O valor foi divulgado pelo Banco Central por meio do BC Correio na manhã desta quinta-feira, 30, e valerá no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2021.

A TJLP foi substituída pela Taxa de Longo Prazo (TLP), mas continua sendo usada em créditos de longo prazo concedidos antes da criação da nova referência.