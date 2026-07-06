TIM entra no mercado de streaming com plataforma própria, a TIM Play

A TIM entrou no mercado de streaming, com o lançamento da plataforma própria chamada TIM Play, com pacotes que reúnem canais ao vivo, filmes e séries e contratação avulsa de streaming de vídeo e música.

Por ora, a iniciativa está sendo comunicada em pontos de venda selecionados e em ações de marketing direto, como parte de uma fase inicial de teste da nova oferta.

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O lançamento faz parte de uma estratégia amplamente difundida entre as operadoras de telecomunicações, que é a oferta de serviços digitais para entreter os consumidores e aumentar a fidelidade - isto é, evitar a troca de companhia.

Neste primeiro momento, estão disponíveis três opções de pacotes: o Standard, por R$ 9,90 mensais, com biblioteca de filmes, séries e conteúdos sob demanda; o Advanced, por R$ 29,90 mensais, com canais abertos como Globo, Record, SBT e Band, além de catálogo de filmes e séries; e o Premium, por R$ 89,90 mensais, com canais abertos e fechados em um portfólio mais amplo de conteúdos, incluindo esportes e entretenimento.

Os clientes também podem alugar filmes e contratar serviços de streaming de forma avulsa, como Telecine, Première, YouTube Premium, Globoplay, Disney+, Netflix, HBO Max e Paramount+, além de streaming de música, por meio da parceria com a Deezer.

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"O TIM Play nasce a partir de uma demanda por mais simplicidade na gestão de diferentes serviços digitais. Estamos em uma fase inicial, evoluindo a plataforma a partir da escuta dos clientes para atender de forma ainda mais objetiva às demandas", afirma o diretor de Marketing da TIM, Thompson Gomes.