Ticket Log: etanol cai pelo quarto mês seguido e recua 2,82% em agosto

Os preços dos combustíveis voltaram a cair em agosto na maior parte do País, consolidando o quarto mês seguido de recuo para derivados de petróleo e biocombustíveis, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O etanol liderou as quedas, com retração de 2,82% na média nacional, e fechou o mês a R$ 4,13 o litro, ante R$ 4,25 em julho. A gasolina também recuou, embora de forma mais moderada, cedendo 0,44%, de R$ 6,76 para R$ 6,73.

Já o diesel comum teve queda de 1,17% e terminou agosto a R$ 6,75 por litro, enquanto o diesel S-10 recuou 0,70%, para R$ 7,05. Para a Edenred Mobilidade, o alívio é influenciado tanto pela volatilidade do petróleo no exterior, quanto pelas condições do mercado doméstico, com destaque para a oferta de etanol.

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Segundo a Edenred, a desvalorização do biocombustível é associada ao desempenho do setor sucroenergético. A Conab projeta produção recorde de cana-de-açúcar de 705,2 milhões de toneladas, alta de 4,7% em relação ao ciclo anterior, com ganho de produtividade de 3,6%, para 77.905 quilos por hectare. As usinas reduziram a produção de açúcar em 2,9% e priorizaram o setor energético, com previsão de avanço de 9,7% no etanol de cana e de 17% no etanol de milho, ampliando a oferta e pressionando os preços.

"Seguimos acompanhando de perto o comportamento do mercado de combustíveis, que reflete tanto a volatilidade internacional do barril de petróleo quanto as excelentes condições atuais do mercado doméstico brasileiro. O atual ciclo de colheita e o forte direcionamento das usinas para a fabricação de biocombustíveis têm garantido uma oferta muito robusta de etanol, o que não apenas alivia o bolso do consumidor final como também consolida uma transição energética viável e limpa para frotas comerciais e particulares", afirmou em nota o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

O Sudeste foi a região mais competitiva para o etanol, com média de R$ 3,99, após queda de 3,16% contra o mês anterior, seguido do Centro-Oeste (R$ 4,08). No Norte ficaram as maiores médias para todos os combustíveis, com gasolina a R$ 7,25 e etanol a R$ 5,19 o litro.

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Entre os Estados, São Paulo teve o etanol mais barato (R$ 3,80), enquanto Sergipe registrou o maior valor (R$ 5,65). Roraima apareceu com as maiores médias de gasolina (R$ 7,63) e de diesel comum (R$ 8,30) e diesel S-10 (R$ 8,20), ao passo que o Paraná teve o diesel comum mais barato (R$ 6,09) e o Rio Grande do Sul, o menor preço do diesel S-10 (R$ 6,29).

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log no País.